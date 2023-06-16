Учившийся в ВВС США пилот ВСУ оказался сбит в одном из первых вылетов – СМИ

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Пилот истребителя МиГ-29 ВСУ Владислав Савельев окончил в США двухгодичные курсы подготовки боевых летчиков, он погиб во время одного из первых вылетов по возвращению на Украину. Об этом сообщает Politico.

Летчик завершил учебную программу в марте 2023 года, а уже 2 июня ВВС Украины сообщило о его гибели во время боевого вылета.

Полковник США в отставке Джеффри Фишер рассказал, что программа по подготовке перспективных пилотов создана в 1995 году и финансируется ВВС Штатов, в ее рамках молодые офицеры обучаются у американских пилотов.

"Это отличная программа", – считает полковник.

Ранее сообщалось, что Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29. До этого 13 старых истребителей МиГ-29 Киеву передала Словакия.

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