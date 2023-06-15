Экс-разведчик США заявил, что оружие НАТО только ослабило ВСУ при контрнаступлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины только ослабли, получив западные вооружения, потому что не умеют их использовать должным образом. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

"Мы должны понимать, что, передав Украине это оружие, мы сделали ее не сильнее, а, наоборот, слабее", – заявил военный.

Риттер пояснил, что украинские военные не умеют ремонтировать и обслуживать западную технику в боевых условиях, что делает ее легкой целью для армии России. По его мнению, немецкая техника ничего не изменит на поле боя.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал контрнаступление ВСУ полностью безуспешным. Все "достижения" наступления украинских сил, которые те публикуют в отчетах, не имеют ценности, заявил полковник.

Он уточнил, что украинцы могут лишь продемонстрировать захват нескольких разрушенных зданий, которые находятся за 15–25 километров от основных линий обороны России.

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