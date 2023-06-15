Экс-советник Пентагона заявил о полной безуспешности контрнаступления ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия Украины не добилась ничего за время своего контрнаступления. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.

"Я скажу вам, что никаких успехов не было достигнуто, так как в украинском контрнаступлении все завязано на возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться дальше для достижения такой важной цели как, как Мелитополь", – заявил он.

Поэтому все "достижения" наступления украинской армии, которые те публикуют в отчетах, не имеют никакой ценности, считает полковник. По его словам, ВСУ могут продемонстрировать захват нескольких разрушенных зданий, которые находятся за 15–25 километров от линий обороны России.

Ранее представители стран Запада признали, что наступление украинских сил идет крайне тяжело. По словам высокопоставленных чиновников, украинским силам приходится наступать на укрепленные линии обороны, которые российские военные готовили месяцами и поэтому каждая атака ВСУ дорого им обходится.

ВСУ потеряли более 800 человек на запорожском и южнодонецком направлениях за сутки