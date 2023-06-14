Экс-аналитик ЦРУ заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили 10 к 1

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины несут огромные потери после начала контрнаступления. Такую оценку дал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom.

"Что касается потерь среди военных, то сейчас, по моим подсчетам, они достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному", – заявил он.

По словам экс-аналитика ЦРУ, неудачи украинской стороны в попытках прорвать линию фронта, в том числе связаны с нехваткой поддержки с воздуха. Джонсон считает, что у ВСУ недостаточно мобильной артиллерии и комплексов ПВО для проведения подобных атак.

9 июня президент России Владимир Путин сообщил о начале украинского наступления. По словам российского лидера, об этом говорит применение стратегических резервов.

При этом президент РФ отметил, что все попытки контрнаступления, которые были предприняты Киевом, оказались провальными. Он также подчеркнул, что наступательный потенциал у ВСУ все еще сохранился.

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