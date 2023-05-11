Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29

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Варшава поставила Киеву 14 истребителей МиГ-29. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянное представительство страны при Евросоюзе.

"Из 28 самолетов, переданных Киеву на данный момент, Польша отправила целых 14 истребителей МиГ-29", – подчеркнуло представительство.

До этого шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США делают все возможное, чтобы ускорить передачу Украине танков Abrams. Вашингтон планирует предоставить их уже к началу осени, уточнил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции в Финляндии рассказал, что ВСУ должны получить самолеты после начала контрнаступления.

Кроме того, глава украинского военного ведомства Алексей Резников поделился, что армия Украины готова к началу контранаступления, они ожидают решения командования. По его словам, ВСУ уже получили танки Leopard 2, Abrams и Challenger.

США пообещали Украине дополнительные поставки оружия