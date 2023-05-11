В Пентагоне заявили о планах передать Киеву танки Abrams в начале осени

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Американская сторона делает все возможное, чтобы ускорить передачу Украине танков Abrams. Вашингтон планирует предоставить их уже к началу осени, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставку этих танков. (Передадут их Киеву. – Прим. ред.) в начале осени – таков наш прогноз", – цитирует американского министра обороны ТАСС.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции в Финляндии рассказал, что ВСУ должны получить самолеты после начала контрнаступления.

До этого глава украинского военного ведомства Алексей Резников поделился, что армия Украины готова к началу контрнаступления, они ожидают решения командования. По его словам, ВСУ уже получили танки Leopard 2, Abrams и Challenger.

Стало известно, когда в Германию прибудут танки Abrams для обучения личного состава ВСУ