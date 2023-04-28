В МО Украины заявили о готовности ВСУ к контрнаступлению

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Вооруженные силы Украины готовы к началу контрнаступления, они находятся в ожидании решения командования. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

"Подготовка к контрнаступлению заканчивается. Помимо получения вооружения, должно быть умение владеть нашими военнослужащими техникой", – цитирует его РИА Новости.

Резников указал, что ВСУ получили танки Leopard 2, Abrams и Challenger. По словам главы украинского ведомства, техника частично передана.

"Мы готовы, как только будет воля божья, позволит погода и будет решение командования", – добавил он.

До этого глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинские войска планируют совершить ряд отвлекающих от контрнаступления действий. Он отметил, что ВСУ могут попытаться перебросить личный состав через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище около Энергодара.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что украинские войска могут начать контрнаступление после 2 мая. Также бизнесмен не исключил вероятность начала украинского контрнаступления 9 мая. Сам факт наступления он назвал неизбежным.

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