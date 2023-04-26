Пригожин считает, что контрнаступление ВСУ начнется после 2 мая

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Украинские войска могут начать контрнаступление после 2 мая. Такое мнение высказал основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Что происходит с контрнаступлением ВСУ? Сегодня идут дожди. Второго мая должен пройти последний дождик. Еще неделю надо на то, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться", – цитируют Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы.

Вместе с тем он не исключил вероятность начала украинского контрнаступления 9 мая. Сам факт наступления он назвал неизбежным.

До этого о подготовке контрнаступления украинскими войсками сообщили в ЛНР. По словам военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, на краснолиманском направлении наблюдается большое скопление сил ВСУ и необходимых для наступления средств.

