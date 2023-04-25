Лавров назвал шизофренией заявления о переговорах РФ и Украины после наступления ВСУ

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Заявления Запада о переговорах России и Украины после наступления ВСУ – это шизофрения, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Сейчас появилась эта смешная теория: давайте мы обеспечим Украине успешное контрнаступление, и потом попросим Украину, (украинского лидера Владимира Зеленского – Прим. ред.) Зеленского начать переговоры. Это какая-то шизофреническая логика", – цитирует его РИА Новости.

Дипломат напомнил, что российская сторона четко обозначила свои цели. А вот у США и ЕС, по мнению Лаврова, приоритетной задачей остается накачивание Украины оружием.

Министр подчеркнул, что РФ хочет добиться того, чтобы с украинской территории не исходили угрозы безопасности, которые накапливались там не один год.

Лавров считает, что нужно защищать свои права и интересы. Он подчеркнул, что это должна быть честная борьба. Российская сторона рассказала о своих мотивах, когда объясняла необходимость проведения спецоперации, напомнил дипломат.

"Мы хотели бы также в порядке взаимности услышать от наших западных коллег – какие цели они-то преследуют в том же Ираке, Ливии и других местах, где они пытаются проявлять какую-то активность", – добавил глава МИД РФ.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что американская сторона хочет быть уверена в том, что наступление Украины пройдет успешно.

По его словам, решение о том, когда и где начнется наступление, останется за президентом Украины Владимиром Зеленским.

До этого The Economist сообщал о том, что попытка контрнаступления со стороны ВСУ может закончиться тем, что украинские силы попадут в окружение.

