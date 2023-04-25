Лавров заявил, что США и ЕС спекулируют на теме Украины

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Соединенные Штаты и Евросоюз спекулируют на теме Украины, чтобы переключить внимание мирового сообщества с проблемных вопросов Ближнего Востока, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН.

"Американцы и европейцы грубо спекулируют на украинской теме, пытаясь шантажом и угрозами затянуть на свою сторону развивающиеся страны и тем самым отвлечь их внимание от проблем Ближнего Востока и других регионов Глобального Юга", – цитирует его ТАСС.

По словам Лаврова, США и ЕС заявляют, что все вопросы будут решены, если победить Россию. Однако, по его мнению, Запад в очередной раз пытается диктовать развивающимся странам, которые заинтересованы в решении конкретных проблем, свои условия, игнорируя нормы международного права, а также культуру и традиции других государств.

Российский министр указал на то, что пришло время Западу отчитаться перед Генеральной ассамблеей ООН за саботируемые ими резолюции Совета безопасности организации. Лавров напомнил, что их невыполнение является нарушением Устава ООН.

"Среди таких резолюций, которые саботируются Западом, – решения по Палестине, по Голанским высотам, Западной Сахаре, косовскому урегулированию, иранской ядерной программе и, конечно, по минским договоренностям относительно Украины", – уточнил он.

Ранее стало известно, что в фокусе дискуссии во время встречи Лаврова и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша была ситуация на Украине и вокруг нее. Министр подробно изложил первопричины текущего кризиса, ход и цели спецоперации, которая направлена на устранение угроз национальной безопасности РФ.

Кроме того, Лавров подверг жесткой критике поведение западных государств, которые используют площадку Всемирной организации для продвижения своих политизированных инициатив против России, чреватых лишь затягиванием конфликта.

Также глава МИД РФ подчеркнул, что западное меньшинство не имеет права говорить от имени человечества. Он отметил, что следует иметь уважение к другим членам мирового сообщества.

