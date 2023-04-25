18:25Политика
Глава МИД ФРГ Бербок отклонила приглашение Лаврова на заседание Совбеза ООН – СМИ
Фото: AP Photo/Markus Schreiber
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отклонила приглашение на заседание Совбеза ООН под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом пишет немецкая газета Bild.
"Бербок была приглашена, но отказалась от поездки в Нью-Йорк и вместо этого занялась репатриацией немецких граждан из Судана", – говорится в материале.
Ранее Лавров заявил, что ООН и ее Устав представляют угрозу глобальным амбициям США. Такое заявление он сделал на заседании Совета безопасности ООН об эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации.
Также министр отметил, что западное меньшинство не имеет права говорить от имени человечества. Он подчеркнул, что следует иметь уважение к другим членам мирового сообщества.
Лавров допустил, что мир подошел к более опасной черте, чем в период холодной войны
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