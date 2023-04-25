В фокусе дискуссии Лаврова и Гутерриша была ситуация на Украине – МИД РФ

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В фокусе дискуссии во время встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша была ситуация на Украине и вокруг нее. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подробно изложил Гутерришу первопричины текущего кризиса, ход и цели спецоперации на Украине, которая направлена на устранение угроз национальной безопасности РФ.

Кроме того, глава МИД России подверг жесткой критике поведение западных государств, которые используют площадку Всемирной организации для продвижения своих политизированных инициатив против России, чреватых лишь затягиванием конфликта.

Сергей Лавров также обратил особое внимание на невыполнение Соединенными Штатами обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН, включая невыдачу виз представителям РФ на мероприятия по линии Всемирной организации, а также незаконное отчуждение российской дипсобственности и введение ограничений на передвижения российских дипломатов.

Помимо этого, Лавров и Гутерриш уделили большое внимание вопросам реализации стамбульских договоренностей от июля 2022 года.

"Лавров подчеркнул, что несмотря на взаимоувязанный пакетный характер указанных соглашений на фоне устойчивых поставок украинских зерновых, конкретных сдвигов в выполнении меморандума Россия – Секретариат ООН до сих пор нет", – говорится на сайте МИД РФ.

Ранее Сергей Лавров заявил, что западное меньшинство не имеет права говорить от имени человечества. Выступая на заседании Совбеза ООН, он отметил, что следует иметь уважение к другим членам мирового сообщества.

Лавров также добавил, что ООН и ее Устав представляют угрозу глобальным амбициям Соединенных Штатов.

Позже стало известно, что Антониу Гутерриш передал Лаврову письмо для Владимира Путина с предложениями касательно улучшения, расширения и продления зерновой сделки. Такое же письмо было отправлено представителям Украины и Турции.