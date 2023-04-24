Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина с идеями по зерновой сделке

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал главе МИД России Сергею Лаврову письмо для Владимира Путина с предложениями касательно улучшения, расширения и продления зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на офис Гуттериша.

Уточняется, что такое же письмо было отправлено представителям Украины и Турции.

Генсек ООН выразил обеспокоенность по поводу различных препятствий в реализации зерновой сделки, а также принял во внимание озабоченности российской стороны в этом вопросе.

Кроме того, Гутерриш также сообщил Лаврову об усилиях Всемирной организации по визам для российских дипломатов.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем не ответил на вопрос журналистов о зерновой сделке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что 25 апреля у них будет возможность задать вопросы Лаврову на пресс-конференции.

До этого министры сельского хозяйства стран "Большой семерки" поддержали продление и расширение зерновой сделки. Одновременно с этим они обвинили Россию в том, что та якобы использует продовольствие как меру давления и дестабилизации.