Польша предложила ЕС запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Польские власти предложили Евросоюзу запретить ввоз с Украины не только зерна, но и других продуктов питания, сообщает RT. Речь, к примеру, идет о запрете яиц, сахара, мягких фруктов, птицы и меда.

В свою очередь, Болгария хочет хочет пополнить список мукой и маслом, а Венгрия – птицей, медом и мукой.

Страны, обратившиеся по этому вопросу к Европейскому союзу, уже согласовали совместный список временно запрещенных для ввоза продуктов, и, как отмечается, он длинный.

Накануне сообщалось, что Евросоюз может полностью отказаться от импорта украинской сельхозпродукции. Как утверждает источник в Брюсселе, Еврокомиссия готова ввести централизованный запрет на ввоз в ЕС пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.

На днях Польша ввела временный запрет на импорт продовольствия с территории Украины до 30 июня 2023 года. Этому предшествовали протесты фермеров, которые были недовольны падением цен на местную продукцию в связи с отсутствием пошлин на украинскую продукцию.

Позже аналогичные решения приняли Венгрия и Словакия. 19 апреля о планах запретить импорт продовольствия с Украины объявила Болгария. Власти страны объяснили, что по-прежнему солидарны с Киевом, однако опасаются банкротства местных сельхозпроизводителей.

