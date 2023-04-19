Болгария временно запретит импорт украинского зерна

Фото: 123RF/aerocaminua

Болгария временно запретит импорт продовольствия с Украины, не считая товаров, следующих транзитом. Об этом в эфире Болгарского национального радио сообщил премьер-министр технического правительства Гылыб Донев.

"Мы вынуждены принять эту национальную меру, поскольку ответственные европейские органы все еще рассматривают возможность адекватного реагирования на изменившиеся обстоятельства, к которым привели "коридоры солидарности", – сообщил он.

При этом, как уточнил Донев, Болгария по-прежнему солидарна с Украиной, однако не считает, что в подобной ситуации делу может поспособствовать банкротство болгарских сельхозпроизводителей.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Явор Гечев пояснил, что запрет на импорт зерна с Украины в Болгарию будет действовать с 24 апреля по 30 июня. В случае оперативной реакции Евросоюза запрет может быть снят раньше, добавил он.

До этого стало известно, что Польша ввела временный запрет на импорт сельскохозяйственных продуктов с территории Украины до 30 июня 2023 года. Вслед за ней аналогичный запрет ввели в Венгрии и Словакии.

