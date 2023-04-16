Венгрия закрыла границы для украинского зерна. Под запретом еще ряд масличных культур и других сельхозпродуктов. Мера рассчитана до 30 июня. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Иштван Надь.

Прошлым летом Евросоюз отменил пошлины на ввоз украинской продукции. Производители начали отправляться на европейский рынок. Теперь для всего этого венгерская граница закрыта, как и польская. Варшава приняла аналогичное решение чуть ранее. Там уже давно проходят массовые протесты фермеров, находящихся на грани разорения.

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