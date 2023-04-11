Байден пообещал семье арестованного в РФ Гершковича освободить журналиста

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Американский лидер Джо Байден поговорил с родственниками арестованного в РФ по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, президент США связался с семьей журналиста по телефону с борта самолета. На нем Байден направляется с визитом в Ирландию.

"Президент дал понять, что его команда, курирующая вопросы национальной безопасности, фокусировала и по-прежнему намерена фокусировать усилия на освобождении Эвана, а также Пола Уилана (осужден в России в 2020 году по делу о шпионаже. – Прим. ред.)", – заявила Жан-Пьер.

До разговора с родственниками арестованного Гершковича Байден заявил, что задержание в РФ представителя СМИ является незаконным. Назначение Госдепартаментом журналисту статуса незаконно удерживаемого лица это подтверждает, отметил американский лидер.

Информация о задержании Гершковича поступила 30 марта. Его задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Американскому журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича. По данным суда, он собирал информацию об одном из российских оборонно-промышленных предприятий. При этом дело Гершковича маркировано грифом "совершенно секретно".

Журналист не согласился с обвинениями и заявил, что осуществлял на российской территории журналистскую деятельность.

Американского журналиста Эвана Гершковича отправили на 2 месяца в СИЗО "Лефортово"

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