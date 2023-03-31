Медведев заявил, что миротворцы НАТО на Украине будут законной целью РФ

Фото: kremlin.ru

Миротворцы НАТО планируют вступить в конфликт на стороне Киева и довести ситуацию до точки невозврата. Они развяжут третью мировую войну, заявил в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Очевидно и то, что такие "миротворцы" – наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре", – подчеркнул он.

Медведев сказал, что они станут законной целью для российских сил в случае их размещения без согласия Москвы. По словам политика, в такой ситуации миротворцев следует уничтожить. Он напомнил, что Североатлантический альянс продолжает направлять на Украину оружие, танки и другое боевое вооружение, а также инструкторов и наемников.

"Остается только уточнить, а готова ли Европа к длинной череде гробов своих "миротворцев"?" – указал Медведев.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Европейского союза близки к началу обсуждения отправки миротворцев на Украину. По его словам, в 2022 году в ЕС также обсуждали тему летательного оружия для украинских войск.

В свою очередь, Дмитрий Песков отметил, что ведущееся обсуждение о возможном размещении миротворцев на территории Украины является потенциально опасной темой. Он также напомнил, что подобные силы в мировой практике применяются с согласия обеих сторон.

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