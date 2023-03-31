В Кремле назвали опасной дискуссию в ЕС об отправке миротворцев на Украину

Фото: ТАСС/AP/Denes Erdos

Ведущееся в странах ЕС обсуждение о возможном размещении миротворцев на территории Украины является потенциально опасной темой. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее рассказал о таких планах.

"Если речь идет уже о серьезных каких-то переговорах, то это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение. Вы знаете, что подобные силы в мировой практике, как правило, применяются с согласия обеих сторон, в данном случае потенциально это очень опасная тема", – заявил представитель Кремля.

Также Песков прокомментировал размещенную на сайте президента Украины петицию с призывом о размещении на территории страны ядерного оружия, отметив, что Москва не оставит без внимания эту проблему. Вместе с тем он отметил, что не ко всем петициям следует относиться серьезно.

Представитель Кремля добавил, что эта тема появляется на повестке дня не в первый раз. Песков напомнил, что два года назад в ходе Мюнхенской конференции украинский лидер Владимир Зеленский уже говорил о возможности размещения ядерного оружия в стране.

31 марта Орбан заявил, что государства Евросоюза близки к старту переговоров по отправке миротворцев на Украину. По словам премьера, в 2022 году в ЕС также обсуждали тему летательного оружия для украинских войск.

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