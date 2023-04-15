Четыре человека погибли в результате обстрелов ВСУ по Ясиноватой

Фото: ТАСС/Иван Ноябрев

За прошедшие сутки украинские войска 23 раза обстреляли Донецкую Народную Республику. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

На донецком направлении было зафиксировано 9 обстрелов из РСЗО и артиллерии калибром 155 миллиметров, на горловском – 10 обстрелов из артиллерии, на ясиноватском – 3 обстрела из РСЗО и артиллерии, на волновахском – 1 обстрел из артиллерии. Всего было выпущено 108 снарядов.

Под огнем ВСУ оказались пять населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая и Владимировка.

В результате обстрелов в Ясиноватой четыре человека погибли, еще 10 мирных жителей получили различные ранения, в том числе ребенок – девочка 2016 года рождения. Также пострадал один человек в населенном пункте Пески.

Повреждены 9 жилых домов в Центрально-Городском районе Горловки и Ясиноватой, а также два объекта гражданской инфраструктуры. Уточняется, что в предыдущие сутки со стороны ВСУ было зафиксировано 26 обстрелов.

Так, ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате ночного обстрела ВСУ ряд домов в Центрально-Городском районе города был обесточен.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что артиллерия Киева активизировала обстрелы прифронтовых населенных пунктов в Луганской Народной Республике, снизив интенсивность ударов в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ.

По его мнению, причиной этого могут быть как неблагоприятные погодные условия, так и экономия боеприпасов украинскими военными.

Два человека пострадали после обстрела ВСУ по городу Токмак в Запорожской области

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