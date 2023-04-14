Киев сократил удары по военным, активизировав обстрелы жилых районов ЛНР – Марочко

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Артиллерия Киева активизировала обстрелы прифронтовых населенных пунктов в Луганской Народной Республике, снизив интенсивность ударов в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его мнению, причиной этого могут быть как неблагоприятные погодные условия, так и экономия боеприпасов украинскими военными.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли около 110 военных на купянском и краснолиманском направлениях. Кроме того, российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS.

До этого сообщалось, что российские снайперы уничтожили на южно-донецком направлении разведгруппу ВСУ. Снайперская пара подразделения специального назначения не дала украинским силам провести разведку боем.

Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

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