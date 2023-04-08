ВСУ потеряли около 110 военных на купянском и краснолиманском направлениях – МО РФ

Фото: Минобороны РФ

Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих на купянском и краснолиманском направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия Западной группировки войск поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Синьковка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено свыше 30 военных, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На краснолиманском направлении подразделениям противника нанесли поражение в районах населенных пунктов Невское ЛНР и Ямполовка ДНР. За сутки на этом направлении уничтожили до 80 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также гаубицу Д-20.

Также в Минобороны рассказали, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь украинских беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS. Их уничтожили в районах населенных пунктов Стельмаховка, Лисичанск ЛНР, Егоровка ДНР, Михайловка Николаевской области и Заветное Херсонской области.

Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении 260 военных ВСУ на донецком направлении. Кроме того, были уничтожены три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и "Д-20".

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