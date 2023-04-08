Российские снайперы уничтожили разведгруппу противника на южно-донецком направлении

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российские снайперы уничтожили на южно-донецком направлении разведгруппу ВСУ, которая намеревалась провести разведку боем. Об этом со ссылкой на слова начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева сообщает РИА Новости.

"На южно-донецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки Восток. Снайперской парой подразделения специального назначения уничтожена разведгруппа националистов", – сообщил Гордеев.

Он также рассказал, что расчеты зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" сбили беспилотники ВСУ "Фурия" и "Валькирия". Помимо прочего, на запорожском направлении, артиллерией были уничтожены гаубица и минометный расчет, которые обнаружили с помощью автоматических звукометрических комплексов, заявил Гордеев.

Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении 260 военных ВСУ на донецком направлении. Кроме того, были уничтожены три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и "Д-20".

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