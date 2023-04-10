Российская ПВО за время спецоперации сбила более 100 турецких беспилотников "Байрактар"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская ПВО с начала спецоперации на Украине уничтожила более ста турецких беспилотников "Байрактар". Об этом сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин.

"Сразу отмечу, что принципиальных различий в борьбе с беспилотниками стратегического уровня типа американских Global Hawk (RQ-4) и Reaper (MQ-9) или оперативно-тактическими турецкими Байрактарами-ТБ по сравнению с противодействием современной пилотируемой авиации практически нет. Об этом красноречиво свидетельствует уничтожение более 100 из поставленных Украине "Байрактаров" за весь период СВО", – приводит его слова РИА Новости.

Демин также рассказал, что в районах около зоны проведения спецоперации было в два раза увеличено количество подразделений, оснащенных ЗРК С-400, С-300ПМ2 и С-350. Кроме того, в пять раз возросло количество подразделений, оснащенных комплексами Панцирь-С.

Помимо прочего, генерал сообщил, что для борьбы с мини- и микробеспилотниками, с обнаружением которых штатными средствами радиолокационной разведки российских войск возникали проблемы, появились специальные радиолокационные комплексы.

По словам Демина, первые комплексы разведки и противодействия подобным БПЛА поступили в войска уже в прошлом году. Сейчас они выполняют боевые задачи, прикрывая важные военные и государственные объекты, в том числе в зоне спецоперации.

Он также отметил, что комплексы ПВО России в ходе спецоперации превосходят заявленные производителями характеристики.

Ранее сообщалось, что российская ПВО впервые сбила новую ракету ВСУ "Гром-2". Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" обладает дальностью действия от 50 до 500 километров.

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