На Украине связали с черной магией успехи российских систем ПВО – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На Украине считают, что ВС РФ занимаются черной магией в электромагнитной обороне. Так украинские источники в сфере обороны объясняют успехи российских систем ПВО. Об этом сообщает Economist.

"Русские <...> занимаются черной магией в электромагнитной обороне. Они могут подавлять сигналы, воздействовать на GPS, посылать дроны на неправильную высоту, просто чтобы они падали с неба", – отмечается в статье.

В материале также говорится, что украинские силы должны в ближайшее время получить в распоряжение "значительные и высокотехнологические мощности". Однако на Украине понимают, что им все равно будет сложно противостоять российским силам.

Ранее сообщалось, что ПВО РФ сбила беспилотник в районе Джанкоя. Упавшие обломки повредили домовладение и магазин, а также ранили человека.

До этого беспилотник сбили 16 марта в Сакском районе Крыма. Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что подобные аппараты периодически долетают до полуострова, но сбиваются средствами ПВО.



Российская ПВО отбила атаку беспилотников в Джанкое в ночь на 21 марта

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