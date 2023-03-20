На Украине пожаловались на потерю лучших людей из-за отсутствия надлежащей техники

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Начальник ВВС Украины Сергей Голубцов сообщил о гибели лучших военнослужащих из-за отсутствия надлежащей техники. Об этом пишет Times.

По словам командира, недавно два украинских летчика успешно прошли обучение в Соединенных Штатах. Они тренировались на симуляторе управлять истребителями F-16 и достигли хороших результатов.

"Украинские пилоты могут научиться летать и управлять системами вооружения на F-16 менее чем за шесть месяцев", – считает Голубцов.

Однако за это время украинские силы потеряют лучших солдат, добавил начальник ВВС.

"Я теряю некоторых из своих лучших людей из-за отсутствия надлежащей техники", – подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что несколько стран в скором времени передадут Киеву истребители МиГ-29. По словам Мюллера, у Польши уже есть понимание, какие именно государства предоставят Украине боевые самолеты.

В пятницу правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей МиГ-29 и систем ПВО Kup.

Также стало известно, что восемь американских сенаторов передали обращение министру обороны США Ллойду Остину с требованием направить Украине истребители F-16.



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