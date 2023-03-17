Песков назвал утилизацией техники передачу Польшей МиГ-29 Украине

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Поставка странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине доставит дополнительные беды самим украинцам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, это повысит уровень непосредственной вовлеченности Альянса в конфликт, но при этом не повлияет на исход спецоперации России.

"Разумеется, поставка этой техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции, но может оставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа", – сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в ходе спецоперации всю эту технику уничтожат.

Накануне пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что несколько стран в скором времени передадут Киеву истребители МиГ-29. По словам Мюллера, у Польши уже есть понимание, какие именно государства предоставят Украине боевые самолеты.

В пятницу правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей МиГ-29 и систем ПВО Kup. С этим решением уже ознакомлены и согласны президент Словакии и спикер парламента.

Ранее в Минобороны ФРГ заявили, что Германия поставит Украине танки Leopard 2 в ранее оговоренные сроки. При этом представитель ведомства уточнил, что планов о каких-либо новых пакетах военной помощи Киеву у германских властей пока нет.

В конце января стало известно, что Берлин принял решение о предоставлении Украине роты танков Leopard 2A6, которые стоят на вооружении бундесвера. Как сообщал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, поставка танков может произойти уже в текущем марте.

В Германии заявили, что только 30% танков Leopard технически исправны

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