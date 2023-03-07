В Минобороны ФРГ пообещали в срок отправить Украине танки Leopard

Фото: ТАСС/ЕРА/FRIEDEMANN VOGEL

Германия поставит Украине танки Leopard 2 в ранее оговоренные сроки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны ФРГ.

"Обучение (украинских танкистов. – Прим. ред.) будет завершено в срок, после этого последует поставка", – сказал представитель ведомства.

При этом он уточнил, что планов о каких-либо новых пакетах военной помощи Киеву у германских властей пока нет.

В конце января стало известно, что Берлин принял решение о предоставлении Украине роты танков Leopard 2A6, которые стоят на вооружении бундесвера. Как сообщал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, поставка танков может произойти уже в текущем марте.

Кроме того, Германия разрешила и другим европейским странам передать Киеву стоящие на их вооружении немецкие танки. Так, 24 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о поставке на Украину четырех танков Leopard 2.



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