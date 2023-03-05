Концерн Rheinmetall хочет купить у швейцарской Ruag 100 танков Leopard 1 для ВСУ – СМИ

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall собирается купить у швейцарской компании Ruag, которая специализируется на оборонной и аэрокосмической промышленности, около 100 танков Leopard 1 для ВСУ. Об этом сообщает издание Tages-Anzeiger.

По информации газеты, швейцарская компания в 2016 году купила 96 бывших в употреблении танков Leopard 1 у Италии. На момент сделки эти танки не были исправны. Ruag хотели либо перепродать бронетехнику, либо пустить ее на запчасти.

Однако теперь неисправные танки снова стали востребованы из-за спецоперации на Украине. Так, о желании купить эти танки, чтобы поставить на Украину, заявили в Rheinmetall. Однако, как сообщается, госсекретариат Швейцарии по экономике наложил вето на реализацию сделки по юридическим причинам.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал примитивным троллингом сообщения о возможном строительстве немецкого танкового завода Rheinmetall на Украине. Он отметил, что если это случится, российские силы отметят это событие "салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств".

До этого член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что решение Германии поставить Украине танки Leopard 1 свидетельствует о том, что власти ФРГ не получили нужного иммунитета от участия во Второй мировой войне.

ФРГ одобрила поставку Украине танков Leopard 1

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