Сенатор оценил планы ФРГ по поставке Киеву танков Leopard 1

Фото: TACC/Axel Heimken/dpa/picture-alliance

Решение Германии поставить Украине танки Leopard 1 свидетельствует о том, что власти ФРГ не получили нужного иммунитета от участия во Второй мировой войне. Об этом в интервью RT заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Он уточнил, что отношения РФ и ФРГ пострадают от этого решения, их будет сложно восстановить. Цеков также выразил мнение, что Германия как влиятельная страна многое потеряет.

"Я думаю, что она перестанет быть влиятельной страной в Евросоюзе и в мировом сообществе", – выразил мнение сенатор.

Он указал на слабое руководство Германии. По его словам, немецкие власти не смогли устоять под давлением США и "агрессивных русоненавистнических стран Евросоюза" – государств Прибалтики и Польши.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Германии объявит о выдаче разрешения компаниям Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH на поставку Украине 187 танков Leopard 1.

При этом концерн Rheinmetall якобы намерен передать 88 танков, а FFG – 99. Однако первые машины Киев получит не раньше середины этого года.



Правительство Германии подтвердило поставку 178 танков Leopard Украине

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