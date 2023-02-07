Германия одобрила поставку 178 танков Leopard 1 Украине – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Pavel Golovkin

Немецкое правительство одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на осведомленные источники.

Бронированные машины планируют передать из запасов промышленности, уточняется в материале. Предварительная доставка танков на Украину планируется летом. Однако большая часть может быть отправлена после 2023 года.

По информации издания, официальное заявление немецких властей о поставках танков Leopard 1 на Украину может быть сделано вечером во вторник, 7 февраля.

До этого американское издание со ссылкой на военных экспертов сообщило, что танки Leopard 1 имеют устаревшие системы вооружения. Танковая пушка, по словам экспертов, пригодна только для использования 105-миллиметровых снарядов, а подобный тип боеприпасов отсутствует на украинских складах.



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