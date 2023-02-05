Канада отправила Украине первый из обещанных танков Leopard 2

Фото: DPA/ТАСС/Ralph Zwilling

Канада отправила Украине первый из нескольких запланированных к передаче танков Leopard 2. Об этом сообщила министр национальной обороны Канада Анита Ананд.

"Боевые танки направляются на помощь Украине. Первый канадский Leopard 2 уже в пути", – написала она в своем аккаунте в Twitter.

Как уточнила Ананд, самолет ВВС Канады с бронетехникой на борту вылетел из Галифакса.

Ранее сообщалось о том, что Канада купит у США в помощь Киеву зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Как заявила тогда Анита Ананд, системы ПВО представляют собой главный приоритет для Украины.

3 февраля Канада ввела санкции против ряда российских артистов и журналистов. В новый санкционный канадский список попали 38 физических и 16 юридических лиц. Эти лица Канада обвиняет в распространении дезинформации и пропаганды.

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