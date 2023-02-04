Захарова сравнила канадские санкции с сжиганием книг в Третьем Рейхе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Санкции Канады против российских артистов и журналистов сравнимы с попыткой Третьего Рейха уничтожить "негерманский дух" и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Нацист Михайло Хомяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства Трюдо Христей Фриланд", – добавила Захарова.

Ранее сообщалось о том, что Канада ввела санкции против ряда российских артистов и журналистов. Всего в санкционный список попали 38 физических и 16 юридических лиц. Эти лица Канада обвиняет в распространении дезинформации и пропаганды.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза включит в себя ограничения на 10 миллиардов евро.

В конце января этого года Япония также ввела дополнительные антироссийские санкции. В частности, с 3 февраля Япония запретила экспортировать в РФ радиоактивные материалы, различное оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, а также вакцины и медицинские изделия.

Новости часа: десятый пакет санкций против РФ подразумевает ограничения на 10 млрд евро

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