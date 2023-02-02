ЕС намерен ввести новые санкции против России к годовщине начала спецоперации – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Европейский союз рассчитывает подготовить новый пакет антироссийских санкций к годовщине начала специальной военной операции на Украине, 24 февраля, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает Agence France-Presse.

"ЕС хочет, чтобы новые санкции против России были готовы к 24 февраля", – приводит агентство слова главы ЕК, сказанные в ходе ее визита на Украину.

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз рассчитывает принять новый пакет санкций в отношении России в феврале. По словам неназванного высокопоставленного источника в Брюсселе, в настоящее время идет обсуждение возможных ограничительных мер на уровне государств ЕС.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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