США ввели санкции против физических и юридических лиц из разных стран за связь с РФ

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Американские власти ввели санкции в отношении 10 физических лиц и 12 компаний из разных стран, которые, по данным Вашингтона, оказывают России помощь в обходе ранее принятых ограничений. Об очередном расширении санкций объявил Минфин США.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело блокирующие санкции против 22 физических лиц и организаций в ряде стран, связанных с сетью для обхода санкций в поддержку российского военно-промышленного комплекса", – сообщается на сайте ведомства.

В черный список были включены граждане России, Латвии, Узбекистана, Израиля, Кипра и Сингапура, а также юридические лица из Латвии, Болгарии, Израиля, Кипра и Сингапура. Отмечается, что данные компании связаны с оборонными разработками, электронно-вычислительным оборудованием, строительством и торговлей.

Ранее сообщалось, что Европейский союз рассчитывает принять новый пакет санкций в отношении России в феврале. По данным СМИ, в настоящее время идет обсуждение возможных ограничительных мер на уровне государств ЕС.

США, государства ЕС и другие страны Запада усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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