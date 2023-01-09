США собираются принять меры против военно-технического сотрудничества Ирана и РФ – Госдеп

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США намерены помешать военно-техническому сотрудничеству Ирана и России. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

По словам представителя Госдепа, Вашингтон "не исключает никаких вариантов" относительно введения санкций против иранского руководства. Прайс заявляет, что США намерены принять меры против якобы осуществляемых Ираном в Россию поставок с грузами военного назначения.

"Между Россией и Ираном отношения тесного партнерства в сфере безопасности, тесного партнерства в военной сфере", – приводит его слова ТАСС.

В Госдепе считают, что Иран является поставщиком военной помощи для России и, в свою очередь, Россия обеспечивает Иран помощью в сфере безопасности. По словам Прайса, в США рассмотрят все инструменты, законы и полномочия для того, чтобы "призвать к ответу тех, кто несет ответственность за это".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Запада нет никаких доказательств поставок Ираном беспилотников России. По его словам, западные политики не могут привести фактов, но до сих пор не оставляют эту тему.

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