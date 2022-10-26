Саудовская Аравия и Иран хотят "поставить США синяк под глазом", поддержав Россию – СМИ

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Россия заручилась поддержкой Саудовской Аравии и Ирана, что привело к ослаблению позиций Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, считают эксперты Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайех и Чинция Бьянко.

"Эр-Рияд и Тегеран почти во всем являются соперниками, но они поддерживают усилия России, чтобы поставить Вашингтону "синяк под глазом", – написали специалисты в своей статье для издания Foreign Policy.

Эксперты считают, что Иран и Саудовская Аравия, которые в большинстве конфликтов обычно выступают на противоположных сторонах, оказывают помощь России, чтобы ослабить интересы Запада и укрепить свое влияние против США.

В публикации также указывается, что Вашингтон должен признать тот факт, что поведение Эр-Рияда и Тегерана связано с окончательным становлением многополярного мирового порядка.

Ранее издание The Hill сообщало, что пролоббированное властями Саудовской Аравии решение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ вызвало возмущение у президента США Джо Байдена и членов Конгресса. Авторы статьи назвали такое решение Эр-Рияда "пощечиной" американскому лидеру.

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