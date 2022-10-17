Саудовская Аравия отвесила пощечину Байдену решением о добыче нефти – СМИ

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Пролоббированное властями Саудовской Аравии решение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ вызвало возмущение у президента США Джо Байдена и членов Конгресса. Об этом сообщает The Hill.

"Решение по добыче нефти – это пощечина Байдену, который в июле ездил в Саудовскую Аравию с явной целью убедить увеличить добычу, чтобы компенсировать влияние антироссийских санкций, надеясь, что это приведет к снижению цены на топливо в США", – говорится в материале.

Отмечается, что в Белом доме и Конгрессе стали звучать призывы о пересмотре отношений с Эр-Риядом в связи с данным решением. По данным издания, администрация Байдена может принять меры в отношении Саудовской Аравии: прекратить обслуживание боевой техники и остановить поставки вооружений.

5 октября страны – члены ОПЕК+ проголосовали в пользу снижения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Все участники сделки поддержали данное решение. Оно начнет действовать с ноября 2022 года.

Реагируя на данный шаг, президент США Джо Байден заявил, что Саудовскую Аравию ждут последствия за пролоббированное ею решение о сокращении нефтедобычи. При этом он не стал уточнять, о чем речь, однако вновь сделал акцент на том, что последствий избежать не удастся.

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