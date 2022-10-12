05:22Политика
Байден заявил, что Саудовскую Аравию ждут последствия за решение сократить нефтедобычу
Фото: depositphotos/Ivankmit
Президент США Джо Байден заявил, что Саудовскую Аравию ждут последствия за пролоббированное ею решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CNN.
"Я не буду говорить о том, что я рассматриваю и имею в виду, но последствия будут", – сказал президент.
Ранее сообщалось, что страны – члены ОПЕК+ проголосовали в пользу снижения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Все участники сделки поддержали данное решение. Оно начнет действовать с ноября 2022 года.
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