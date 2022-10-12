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05:22

Политика

Байден заявил, что Саудовскую Аравию ждут последствия за решение сократить нефтедобычу

Фото: depositphotos/Ivankmit

Президент США Джо Байден заявил, что Саудовскую Аравию ждут последствия за пролоббированное ею решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CNN.

"Я не буду говорить о том, что я рассматриваю и имею в виду, но последствия будут", – сказал президент.

Ранее сообщалось, что страны – члены ОПЕК+ проголосовали в пользу снижения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Все участники сделки поддержали данное решение. Оно начнет действовать с ноября 2022 года.

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