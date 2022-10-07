Эксперт рассказал, как принималось решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

Фото: TACC/Lisa Leutner/AP

Решение государств – членов ОПЕК+ стало ответом на действия США по распродаже американского стратегического нефтяного резерва, считает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

"Президент США хотел сбить мировые цены на нефть и сбить внутренние цены на бензин. Это решение ОПЕК+ о сокращении добычи – противодействие на действия Соединенных Штатов по распродаже их стратегического нефтяного резерва", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Кроме того, влияние оказало и падение экономики Китая в связи с пандемией COVID-19.

По его словам, цена на нефть нуждается в корректировке, так как в течение нескольких месяцев наблюдается ее профицит на рынке.

"Самое главное, что будет сохранена при корректировке цены инвестиционная привлекательность нефтяной отрасли в краткосрочной и среднесрочной перспективе, чего и добиваются страны-нефтепроизводители", – заключил Громов.

Ранее страны – члены ОПЕК+ проголосовали в пользу снижения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.

Уточнялось, что все участники сделки поддержали данное решение. Оно начнет действовать с ноября 2022 года.



Цены на нефть на мировом рынке ресурсов стали расти

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!