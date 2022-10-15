Польша восстановила прокачку нефти по поврежденному ранее участку "Дружбы"

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Польские технические службы завершили ремонтные работы на поврежденном участке нефтепровода "Дружба", прокачка сырья восстановлена. Об этом сообщается на сайте компании PERN, выполняющей функции оператора польского участка трубопровода.

"В субботу технические службы PERN полностью восстановили работоспособность поврежденного трубопровода, по которому нефть поставляется клиентам компании в Германии. В настоящее время поставки осуществляются по обоим трубопроводам западного участка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время специалисты устанавливают причину разгерметизации и продолжают очистку загрязненных территорий.

Разгерметизацию на одной из двух ниток западного участка нефтепровода "Дружба" обнаружили в 70 километрах от Плоцка 11 октября. Оператор польского участка пояснил, что по данному участку нефть идет в ФРГ.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер причиной произошедшего назвал "случайные повреждения". Он также добавил, что оснований полагать, что утечка случилась в результате диверсии, нет.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!