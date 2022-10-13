Оператор нефтепровода "Дружба" не выявил вины третьих лиц в разливе нефти – компания

Фото: ТАСС/Никитин Николай

Польский оператор нефтепровода Дружба Pern не выявил вины третьих лиц в разливе нефти. Об этом сообщила компания PERN.

В заявлении отмечается, что проводится детальный анализ для выяснения причин инцидента и ремонта трубопровода, чтобы начать транспортировку сырья.

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер назвал причиной утечки на нефтепроводе "Дружба" случайное повреждение.

12 октября оператор польского участка нефтепровода "Дружба" заявил о разгерметизации на трубопроводе. В компании PERN заявили, что ЧП было обнаружено поздно вечером во вторник, 11 октября. Поврежденный участок нашли на западном участке трубы в 70 километрах от Плоцка.

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