Лавров отреагировал на обвинения Запада в поставках Ираном беспилотников России

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Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что у Запада нет никаких доказательств поставок Ираном беспилотников России. Однако, по его словам, западные партнеры до сих пор не оставляют эту тему.

"Западники затеяли шумиху в Совбезе ООН в связи с якобы имевшими место поставками иранских "беспилотников" в Россию. Как водится, все в стиле highly likely ("весьма вероятно". – Прим. ред.). Фактов привести не могут, да и не пытаются", – передает РИА Новости его слова.

В конце августа американские СМИ распространили информацию, что Иран якобы направил России первую партию БПЛА для их применения в специальной военной операции.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что обвинения в адрес России в применении иранских беспилотников на Украине являются надуманными и носят искусственный характер.

В свою очередь, постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани опроверг передачу Тегераном Москве беспилотников в нарушение резолюции 2231 Совбеза Всемирной организации. Иранский дипломат напомнил, что данный запрет перестал действовать 18 октября 2020 года.

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