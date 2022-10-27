Небензя прокомментировал сообщения об использовании РФ иранских беспилотников на Украине

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал сообщения об использовании Россией иранских беспилотников на Украине фейками, которые распространяет Запад.

"Хотел бы с самого начала расставить точки над i. Мы созвали это заседание по иному вопросу. <...> Для обсуждения вопросов выполнения резолюции СБ 2231 есть формат 2231 с соответствующими полугодовыми заседаниями", – приводит слова Небензи ТАСС.

На этой неделе первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Совет безопасности всемирной организации проведет по просьбе России собрание, на котором будут подняты вопросы, связанные с обвинениями в сторону Ирана в поставках РФ беспилотников.

До этого постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани заявил, что Тегеран категорически отверг обвинения в передаче Москве беспилотников. Политик подчеркнул, что эти обвинения безосновательны и ничем не подкреплены.

Сообщения о том, что Иран якобы направил в Россию партию беспилотников Mohajer-6 и Shahed для использования БПЛА в спецоперации на Украине, западные СМИ начали распространять в конце августа.

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