Иран отправил в РФ первую партию беспилотников – СМИ

Фото: ТАСС/Ладислав Карпов
Иран отправил в Россию первую партию беспилотников для использования в спецоперации на Украине. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным WP, российские самолеты с БПЛА Mohajer-6 и Shahed вылетели из Ирана 19 августа. Отмечается, что эти виды беспилотников предназначены для ударов по радиолокационным системам, артиллерии и другим военным целям. В администрации США подчеркнули, что Москва должна получить сотни различных типов иранских БПЛА.
Издание также утверждает, что при испытаниях российские военные столкнулись с многочисленными техническими проблемами. Вместе с тем в США считают, что поставка иранских беспилотников может "помочь заполнить важный пробел в военной кампании России на Украине". По данным газеты, у Москвы есть 1 500–2 000 военных разведывательных БПЛА, однако у нее относительно мало ударных средств, способных точно поражать цели.
Ранее автор статьи в The Wall Street Journal Бенуа Фокон выразил мнение, что Россия использует расширение и укрепление торговых и военных связей с Ираном для противостояния санкционному давлению Запада. Он отметил, что западные санкции подталкивают Кремль к расширению сферы для работы с союзниками. По его словам, связи России и Ирана вызывают тревогу у США.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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