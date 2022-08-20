Иран смягчил требования для восстановления ядерной сделки – СМИ

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Иран отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США ради восстановления ядерной сделки. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщает CNN.

Собеседник телеканала указал, что данного требования не было в ответе на проект соглашения по ядерной сделке, предложенный Евросоюзом.

"По словам чиновника, иранцы также отказались от требований, связанных с исключением из списка компаний, связанных с КСИР", – говорится в публикации.

Отмечается, что вопрос отмены американских санкций в отношении КСИР являлся одним из главных препятствий для восстановления ядерной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.

На прошлой неделе газета Politico сообщила, что Евросоюз предложил снизить санкционное давление на членов Корпуса стражей исламской революции для восстановления ядерной сделки с Ираном. Уточнялось, что предложение ЕС не отменит само по себе санкции против КСИР, но серьезно ограничит их эффективность.

В январе 2020 года Иран объявил о выходе из ключевого ограничения по Совместному всеобъемлющему плану по ядерной программе. Речь идет об отказе от ограничений, касающихся числа центрифуг, уровня обогащения и объемов хранения обогащенного урана.