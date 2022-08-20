Иран смягчил требования для восстановления ядерной сделки – СМИ

05:45
Фото: depositphotos/lkpro
Иран отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США ради восстановления ядерной сделки. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщает CNN.
Собеседник телеканала указал, что данного требования не было в ответе на проект соглашения по ядерной сделке, предложенный Евросоюзом.
"По словам чиновника, иранцы также отказались от требований, связанных с исключением из списка компаний, связанных с КСИР", – говорится в публикации.
Отмечается, что вопрос отмены американских санкций в отношении КСИР являлся одним из главных препятствий для восстановления ядерной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.
На прошлой неделе газета Politico сообщила, что Евросоюз предложил снизить санкционное давление на членов Корпуса стражей исламской революции для восстановления ядерной сделки с Ираном. Уточнялось, что предложение ЕС не отменит само по себе санкции против КСИР, но серьезно ограничит их эффективность.
В январе 2020 года Иран объявил о выходе из ключевого ограничения по Совместному всеобъемлющему плану по ядерной программе. Речь идет об отказе от ограничений, касающихся числа центрифуг, уровня обогащения и объемов хранения обогащенного урана.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: