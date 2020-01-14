Великобритания, Германия и Франция требуют от Ирана вернуться к СВПД

Фото: ТАСС/Sachelle Babbar/ZUMA Wire

Франция, Германия и Великобритания запустили механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщает ТАСС.

В совместном заявлении министров иностранных дел трех стран указывается, что Иран не выполняет свои обязательства в рамках ядерной сделки. Позиция Тегерана вынуждает европейские страны "выразить обеспокоенность" и обратиться в комиссию для запуска механизма по разрешению споров.

Курировать этот процесс будет глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он выразил надежду, что стороны смогут найти путь к выходу из тупика с помощью конструктивного диалога. По мнению Борреля, соглашение является большим достижением для международной дипломатии.

"В свете продолжающейся опасной эскалации напряженности на Ближнем Востоке сохранение СВПД сейчас как никогда важно", – заключил он.

5 января Иран объявил о выходе из СВПД. Речь идет об отказе от ограничений, касающихся числа центрифуг, уровня обогащения и объемов хранения обогащенного урана.

Ядерная сделка была подписана в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения и введения экономический санкций в отношении Ирана. В ответ Тегеран начал сокращать свои обязательства по договору.

