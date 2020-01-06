Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран отказаться от мер, противоречащих СВПД

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Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратились к Ирану с просьбой отказаться от решений, которые противоречат Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом лидеры трех стран сообщили в совместном заявлении, опубликованном официальным представителем кабмина ФРГ Штеффеном Зайбертом в Twitter.

"Мы призываем прежде всего Иран отказаться от дальнейших силовых акций или их поддержки. Мы призываем Иран отменить все меры, которые не соответствуют СВПД", – подчеркнули Меркель, Макрон и Джонсон.

Лидеры трех стран заявили, что в сложившейся ситуации решающее значение имеют шаги, которые стоит предпринять для деэскалации ситуации в регионе.

"Мы призываем все стороны, в особенности Иран, проявлять крайнюю сдержанности и ответственность. Нынешней спирали насилия в Ираке нужно положить конец", – призвали лидеры трех стран.

Канцлер, президент и премьер добавили, что сосредоточат свои усилия на решении данной проблемы. Меркель, Макрон и Джонсон уверены, что снижение напряженности и стабилизация ситуации в регионе пойдут на пользу всем участникам диалога.

Ранее Иран объявил о выходе из СВПД. Речь идет об отказе от ограничений, касающихся числа центрифуг, уровня обогащения и объемов хранения обогащенного урана.