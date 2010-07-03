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25 июня, 20:49

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

политика

25 июня, 20:49

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Фото: ТАСС/KEVIN DIETSCH/POOL/EPA/

Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае атаки против Соединенных Штатов.

"Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение", – написал президент США в Twitter.

"Больше никакого Джона Керри и Обамы!" – добавил Трамп, имея в виду своего предшественника и бывшего госсекретаря, которые в 2015 году заключили ядерную сделку c Ираном.

Высказывание Трампа стало ответом на слова президента Ирана Хасана Роухани, который заявил, что американскую администрацию "охватила умственная неполноценность" и она не знает, что делает.

Ранее Вашингтон ввел санкции против иранского руководства и военачальников. По словам президента США, документ лишит лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи доступа к "ключевым финансовым ресурсам".

До этого в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера. США обвинили в этом Иран. В Тегеране обвинения отвергли и отметили, что сами обеспокоены случившимся.

Затем иранские военные сбили американский беспилотник. Как заявили в Иране, это произошло у входа в Персидский залив после нарушения воздушного пространства.

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