Трамп заявил о новых жестких санкциях в отношении Ирана

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Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введении новых жестких санкций в отношении Ирана, сообщает агентство Reuters.

Ограничительные меры вводятся в том числе против духовного лидера и руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. По словам президента США, документ лишит лидера Ирана доступа к "ключевым финансовым ресурсам".

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон был готов нанести точечные удары по трем объектам в Иране, но передумал проводить эту операцию. Он отметил, что принял решение после того, как узнал, что может погибнуть около 150 человек.

Такая реакция была вызвана инцидентом, когда иранские военные сбили американский беспилотник. Как заявили в Иране, это произошло у входа в Персидский залив после нарушения воздушного пространства.